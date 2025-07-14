На магистрали сейчас укладывают «финальный» слой асфальта.
Мэр Омска Сергей Шелест призвал водителей автомобилей и мотоциклов проявить внимание и уважение к рабочему процессу на бульваре Архитекторов. Он попросил омичей не мешать завершению укладки асфальта.
– На бульваре Архитекторов подрядчик укладывает финальный слой асфальта, большая просьба не игнорировать запрещающие знаки, не мешайте завершению работ. Проезд по закрытой улице разрешен только для технического транспорта компании, – сообщил градоначальник.
Кроме того, мэр анонсировал публикацию детального отчета о готовности объекта и принятию решений касательно киосков, расположенных в непосредственной близости от зоны ремонтных работ.
Напомним, что ремонтные работы на бульваре Архитекторов начались осенью 2023 года. После завершения реконструкция обеспечит расширение дороги до 4–6 полос движения. Вдоль нее оборудует велосипедную дорожку и тротуары. Дополнительно планируется возобновление троллейбусного движения. Общий бюджет проекта превышает отметку в 2 млрд рублей.