Омск-Информ
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·Происшествия

Агрессивные животные уже длительное время терроризируют жителей микрорайона Каржас.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на 15-летнего подростка в Омске. Инцидент произошел вечером 9 июля на улице 2-я Тюкалинская в микрорайоне Каржас неподалеку от метромоста. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

– Мать пострадавшего отмечает, что вблизи жилого сектора длительное время обитают безнадзорные собаки, регулярно проявляющие агрессию к прохожим, однако мер к организации их отлова не принимается, – сообщили в СКР.

И.о. руководителя СУ СК РФ по Омской области Евгению Осадчуку поручено возбудить уголовное дело по факту инцидента и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

·Происшествия

Агрессивные животные уже длительное время терроризируют жителей микрорайона Каржас.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на 15-летнего подростка в Омске. Инцидент произошел вечером 9 июля на улице 2-я Тюкалинская в микрорайоне Каржас неподалеку от метромоста. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

– Мать пострадавшего отмечает, что вблизи жилого сектора длительное время обитают безнадзорные собаки, регулярно проявляющие агрессию к прохожим, однако мер к организации их отлова не принимается, – сообщили в СКР.

И.о. руководителя СУ СК РФ по Омской области Евгению Осадчуку поручено возбудить уголовное дело по факту инцидента и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.