Омск-Информ
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·Общество

Анатолий Гуков погиб в бою в середине февраля. Мужчине было 50 лет.

Завтра, 14 июля, в райцентре Знаменское состоится церемония прощания с погибшим на СВО местным жителем Анатолием Гуковым. Как сообщает администрация района, мужчине было 50 лет, он погиб 16 февраля при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм.

– Анатолий навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот Родины, – говорится в сообщении администрации района.

Церемония прощания с героем пройдет в Знаменском у мемориала воинам-землякам. Начало митинга в 12.40.

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·Общество

Анатолий Гуков погиб в бою в середине февраля. Мужчине было 50 лет.

Завтра, 14 июля, в райцентре Знаменское состоится церемония прощания с погибшим на СВО местным жителем Анатолием Гуковым. Как сообщает администрация района, мужчине было 50 лет, он погиб 16 февраля при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм.

– Анатолий навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот Родины, – говорится в сообщении администрации района.

Церемония прощания с героем пройдет в Знаменском у мемориала воинам-землякам. Начало митинга в 12.40.

2827