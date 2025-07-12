Омск-Информ
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·Общество

Старые заменили, потому что они постоянно ломались.
В сквере на Театральной площади рядом с музыкальным театром установили новые качели. Как сообщает «Омск_путеводитель», они представляют собой металлические конструкции с деревянными сиденьями.
Ранее здесь висели пластиковые светящиеся «бублики», которые периодически ломались.
1745Андрей Андреев
·Общество

Старые заменили, потому что они постоянно ломались.
В сквере на Театральной площади рядом с музыкальным театром установили новые качели. Как сообщает «Омск_путеводитель», они представляют собой металлические конструкции с деревянными сиденьями.
Ранее здесь висели пластиковые светящиеся «бублики», которые периодически ломались.
1745Андрей Андреев