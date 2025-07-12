Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавший решил не писать заявление в полицию.
Неизвестные избили жителя Омской области, который калечил подростков в Лузино. Видеозапись нового инцидента появилась в соцсетях.
Был ли это самосуд, неизвестно. На видео сельчанин говорит, что «никакой заявы не будет».
Напомним, 6 июля в полицию Омского района поступило сообщение о 17-летнем парне, который попал в больницу с травмами головы. Его доставили из поселка Лузино. Полицейские вычислили обидчика. Им оказался 20-летний житель Москаленского района. Всего он избил четверых подростков, с которыми вместе и приехал в Лузино.
2604Андрей Андреев
·Происшествия

Пострадавший решил не писать заявление в полицию.
Неизвестные избили жителя Омской области, который калечил подростков в Лузино. Видеозапись нового инцидента появилась в соцсетях.
Был ли это самосуд, неизвестно. На видео сельчанин говорит, что «никакой заявы не будет».
Напомним, 6 июля в полицию Омского района поступило сообщение о 17-летнем парне, который попал в больницу с травмами головы. Его доставили из поселка Лузино. Полицейские вычислили обидчика. Им оказался 20-летний житель Москаленского района. Всего он избил четверых подростков, с которыми вместе и приехал в Лузино.
2604Андрей Андреев