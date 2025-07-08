Он был знакомым одного из пострадавших.
В воскресенье вечером, 6 июля, в полицию Омского района поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с травмами головы был доставлен 17-летний парень из поселка Лузино. Вскоре мать юноши заявила сотрудникам правоохранительных органов о том, что ее сын подвергся физическому нападению, словесным оскорблениям и угрозам.
Выехавшая на место группа полицейских определила подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 20-летний парень из Марьяновского района, ранее неоднократно судимый за совершение краж, угонов и нанесение телесных повреждений другим лицам. В Лузино он с пострадавшим находился в общей компании.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что заявления на молодого человека написали родители четверых несовершеннолетних. Прокуратура Омского района взяла на контроль ход доследственной проверки, организованной органами полиции.