Он был знакомым одного из пострадавших.

В воскресенье вечером, 6 июля, в полицию Омского района поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с травмами головы был доставлен 17-летний парень из поселка Лузино. Вскоре мать юноши заявила сотрудникам правоохранительных органов о том, что ее сын подвергся физическому нападению, словесным оскорблениям и угрозам.

Выехавшая на место группа полицейских определила подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 20-летний парень из Марьяновского района, ранее неоднократно судимый за совершение краж, угонов и нанесение телесных повреждений другим лицам. В Лузино он с пострадавшим находился в общей компании.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.