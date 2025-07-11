Маршруты № 4, 8, 9 временно следуют по Богдана Хмельницкого.

На улице Маршала Жукова, между остановками «Юнгородок» и «Улица Маяковского», образовалось серьезное подтопление, вызванное сильными осадками. В администрации Омска сообщили, что трамвайные маршруты № 4, 8 и 9 временно перенаправлены на улицу Богдана Хмельницкого.

В мэрии сообщили, что специалисты муниципального предприятия «Электрический транспорт» осуществляют откачку воды с затопленной территории. Работы ведутся непрерывно, специалисты следят за изменением уровня воды и состоянием путей.

Возобновление движения трамваев по улице Маршала Жукова произойдет после нормализации водного режима и создания безопасных условий для перемещения транспорта.