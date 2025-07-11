Омск-Информ
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·Общество

Сотни единиц техники и специалистов задействованы в очистке дорожного полотна и промывке труб.
В Омске активизированы работы по ликвидации последствий атмосферных осадков, обрушившихся на город. Глава города Сергей Шелест призвал дорожные службы оперативно реагировать на возникающие осложнения.
Специальные бригады занимаются очисткой дорожных полотен и отводом скопившейся воды. 
– Сейчас специалисты работают на наиболее проблемных участках, среди которых: улицы 70 лет Октября, 4-я Железнодорожная, 11-я Линия, Жуковского, Рождественского. Параллельно с этим проводится промывка перепускных труб для предотвращения затоплений и обеспечения нормального водоотведения, – сообщил мэр.
Шелест добавил, что на улицах задействовано 265 единиц спецмашин и около 344 сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства.
Напомним, что в ближайшие выходные Омск накроют дожди. 
Мария Филимонова
·Общество

Сотни единиц техники и специалистов задействованы в очистке дорожного полотна и промывке труб.
В Омске активизированы работы по ликвидации последствий атмосферных осадков, обрушившихся на город. Глава города Сергей Шелест призвал дорожные службы оперативно реагировать на возникающие осложнения.
Специальные бригады занимаются очисткой дорожных полотен и отводом скопившейся воды. 
– Сейчас специалисты работают на наиболее проблемных участках, среди которых: улицы 70 лет Октября, 4-я Железнодорожная, 11-я Линия, Жуковского, Рождественского. Параллельно с этим проводится промывка перепускных труб для предотвращения затоплений и обеспечения нормального водоотведения, – сообщил мэр.
Шелест добавил, что на улицах задействовано 265 единиц спецмашин и около 344 сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства.
Напомним, что в ближайшие выходные Омск накроют дожди. 
Мария Филимонова