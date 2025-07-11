Появились подробности о важном экологическом проекте Омской области.

На Омском НПЗ ввели в эксплуатацию комплекс биологической очистки воды «Биосфера». Этот комплекс предназначен для очистки воды, которая участвует в производстве. Благодаря многоступенчатой системе удается очистить стоки почти на 100 %. Комплекс фильтрует 3,5 тысячи кубометров в час.

«Биосфера» – важный экологический проект Омской области, которая входит в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Инвестиции в строительство составили 28,7 млрд рублей.

– Запуская новые комплексы, мы не просто модернизируем производство – мы создаем у нас в Омске новые высокотехнологичные рабочие места, – рассказал генеральный директор предприятия Олег Белявский. – Это лучший способ сохранить таланты для Омска. Мы даем возможность нашей молодежи строить свою карьеру на предприятии. Работать на современном производстве, профессионально расти и развиваться, не покидая любимый город.

Разработкой занимались российские инженеры. В проекте строительства «Биосферы» приняли участие 1200 человек из 185 компаний, расположенных в 16 регионах России.

– Таких комплексов в мире можно по пальцам пересчитать. Уникальное оборудование, которое сейчас стоит на ОНПЗ, заставило конструкторов машиностроительных заводов разрабатывать новые подходы к технике. Компания «Газпром нефть» позволила сделать этим организациям серьезный технологический скачок, – рассказал Олег Белявский в интервью федеральному телеканалу.

Модернизация предприятия началась в 2008 году, суммарно она помогла снизить нагрузку на экологию уже на 40 %. Разработкой оборудования занимались более 185 компаний. Финансирование программы составило более 500 млрд рублей.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Омской области Виталий Хоценко дали старт вводу в эксплуатацию «Биосферы».