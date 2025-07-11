Представитель регоператора ООО «Магнит» прокомментировал ситуацию, сложившуюся на кладбище в деревне Приветной под Омском.

Жители деревни Приветной Лузинского сельского поселения Омского района в очередной раз пожаловались на горы мусора, которыми завалено местное кладбище. В паблике «Инцидент Омск» в VK появилось сообщение: «…Всю весну нам администрация отписки давала, что мусор вывезут, вывезли, молодцы, красавцы, но почему-то только центральную аллею убрали. На дальше, видимо, сил не хватило. Отчитались прокуратуре, Роспотребнадзору. А теперь вопрос… Какого лешего весь этот мусор скинули на сельхозугодия рядом с кладбищем? До полигона довезти вера не позволяет? Что на это скажет прокуратура, следственный комитет?».

РИА «Омск-информ» получило комментарий представителя регионального оператора по твердым коммунальным отходам ООО «Магнит».

– О ситуации в Лузинском поселении мы узнали из соцсетей. Обратили внимание на то, что в мусоре присутствуют старые венки и прочие включения полимеров. То есть это не растительно-древесные отходы, которые хозяйствующий субъект может как пятый класс вывозить куда угодно, – отметил исполнительный директор ООО «Магнит» Дмитрий Третьяков. – У нас, как у регионального оператора, есть понятные примеры корректной работы подобных контрагентов. Речь о почти всех омских кладбищах, у которых созданы отдельные структурные подразделения в виде КСУ, отвечающие за их обслуживание и эксплуатацию.

С ООО «Магнит» заключены договоры, определен плановый объем к вывозу, есть заявки, отработана очень гибкая система взаимодействия, соотносящаяся с родительскими днями. При увеличении объемов отходов КСУ делает дополнительные заявки, не допуская завалов мусора.

По словам представителя регоператора, ситуация с кладбищем в деревне Приветной – пример того, как система дала сбой. Каждый юридический объект в Территориальной схеме обращения с отходами в Омской области генерирует определенный объем мусора. Хотя лузинское кладбище в этом реестре присутствует, однако договор с ООО «Магнит» заключен не был. Поэтому никакая спецтехника туда не выезжала. Мусор вывозился местным контрагентом.

– Наняли какого-то частника, назовем так, второй организации, которая должна была вывезти исключительно растительные древесные отходы. По непонятной причине мусор оказался на соседнем поле. Вчера мы получили от администрации Лузино экстренную заявку на заключение договора. Мы всегда идем навстречу нашим контрагентам. Пока договор на вывоз всего 60 кубов ТКО, хотя даже по видео понятно, что объем значительно больше, – уточнил Дмитрий Третьяков. – Если резюмировать в целом, Лузинское поселение справилось со всей казуистикой законодательства, да, пусть с небольшим люфтом, но все-таки вернулось в правовую плоскость. Насколько этих объемов хватит, будут ли они потом дополняться, расширяться, это уже наши договорные отношения. Самое главное, что они начались, а дальше всегда можно объемы увеличить, подписать собственные соглашения, это уже техника процесса.

Дмитрий Третьяков считает пример с кладбищем в Лузинском поселении показательным. «Мусорная реформа» идет уже седьмой год, однако в неприятные ситуации попадают даже крупные предприятия, такие как «Ростикс» и «Додо Пицца». Главное, вовремя разобраться с действующим законодательством и исправить свои ошибки. Он напомнил, что единственным оператором ТКО в Омской области является ООО «Магнит». Альтернативы нет.