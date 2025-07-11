Обсуждается введение нового «экстраординарного» режима отлова дворняг.

В Омской области рассматривается расширение полномочий по отлову и усыплению бездомных собак. Разработанный Главным управлением ветеринарии региона законопроект размещен на портале для публичного обсуждения нормативно-правовых актов.

Документ предусматривает введение режима экстраординарной ситуации в сфере обращения с бездомными животными на территории региона или его части в случае особых обстоятельств. В таком режиме подлежат отлову все бездомные животные, независимо от наличия меток или предыдущей стерилизации. Животные должны быть помещены в пункты временного содержания, а по истечении установленного срока подлежат гуманной эвтаназии, за исключением особей, переданных новым владельцам.

– При истечении срока содержания животных без владельцев в пунктах временного содержания животных без владельцев, установленного порядком организации деятельности пунктов временного содержания животных без владельцев, проводится процедура их умерщвления, – сказано в документе.

Процедура эвтаназии должна проводиться специалистом в области ветеринарии с использованием методов, обеспечивающих быструю и безболезненную смерть.

Собаки, предназначенные для передачи новым владельцам, должны будут пройти следующие обязательные процедуры: десятидневный карантин, стерилизацию (кастрацию) и вакцинацию от бешенства.

В обычной ситуации эвтаназия разрешается только для неизлечимо больных или агрессивных животных. Согласно закону, агрессивные собаки должны содержаться в приюте до естественной смерти или до появления хозяина, готового взять их на воспитание.

Законопроект также регулирует необходимость размещать информацию о пойманных животных, включая размещение фотографии в интернете в течение трех дней после отлова. Это позволяет владельцам находить потерянных питомцев, а желающие обзавестись собакой смогут выбрать себе нового друга.

Кроме того, законопроект предусматривает возвращение здоровых и неагрессивных собак на их обычные места обитания.

Документ сейчас находится на стадии публичного обсуждения. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.