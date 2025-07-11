Он пропустит одну игру.
Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Евгений Чесалин получил дисквалификацию на один матч в рамках турнира КХЛ 3×3. Наказание вызвано стычкой с хоккеистом казанского «Ак Барса» Даниилом Четвериковым.
Ситуация произошла на 19-й минуте четвертого тура группового этапа, проходившего в Москве. Игра завершилась победой «Ак Барса» со счетом 6:1. Чесалин отреагировал на провокацию противника ударом клюшкой, после чего завязалась первая драка в истории формата КХЛ 3×3.
– Спортивно‑дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод во встрече «Ак Барс» – «Авангард» с участием Евгения Чесалина. Форвард омичей признан «агрессором в драке», в результате чего ему предусмотрено наказание в виде дисквалификации на один матч, – говорится в сообщении.
Следовательно, Чесалин не сыграет сегодня в поединке против минского «Динамо».
Напомним, что решающие матчи, включая полуфинальные игры, матч за бронзу и финал пройдут завтра, 12 июля.