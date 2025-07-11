Инцидент привел к обоюдным штрафам.
Четвертая игра группового этапа турнира КХЛ 3×3, проходящего в столице, отметилась впечатляющим эпизодом. Впервые в истории соревнования произошла потасовка между двумя соперниками – хоккеистами омского «Авангарда» Евгением Чесалиным и казанского «Ак Барса» Даниилом Четвериковым.
Игровой эпизод возник на 19-й минуте матча, когда Четвериков зацепил Чесалина клюшкой. Омский хоккеист незамедлительно отреагировал силой, спровоцировав драку.
Судьи оперативно вмешались в ситуацию, выписав штрафы: один штрафной бросок наказал нарушителя из «Ак Барса», в то время как хоккеист «Авангарда» получил два буллита.
Игра завершилась победой казанской команды со счетом 6:1. Пятый тур состоится 11 июля, а решающие матчи, включая полуфинальные игры, матч за бронзу и финал, пройдут 12 июля.