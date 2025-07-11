Строительство воздушной гавани планируют начать в следующем году.

В Омской области готовятся к проведению крупного обновления сети электроснабжения. Согласно планам, реализация мероприятий начнется в 2026 году и продолжится до 2030-го. Основная цель обновлений заключается в существенном сокращении частоты и продолжительности перерывов в подаче электричества жителям региона. Инициатива стала результатом обсуждения на рабочем совещании губернатора Омской области Виталия Хоценко и главы ПАО «Россети Сибирь» Антона Дьячкова.

– Комплекс мер, включенный в программу, позволит снизить количество отключений и продолжительность перерывов электроснабжения в Омске и в районах нашего региона, – рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Особое внимание уделяют модернизации важной региональной подстанции 500 кВт «Иртышская», которая играет ключевую роль в обеспечении электроэнергией юго-восточных территорий региона. Также на встрече уделили внимание выработке алгоритмов, которые позволят реагировать на аварийные ситуации и работать над их устранением оперативнее.

Помимо этого, на повестке дня стояла задача подключения строящегося аэропорта Омск-Федоровка к сетям электропитания.

Напомним, что строительство нового аэропорта начнут не ранее 2026 года.