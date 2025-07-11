Недостроенное здание и участок под ним обойдутся более чем в 250 миллионов рублей.

Мэрия Омска решила продать объект недвижимости, строительство которого не завершилось. Недострой расположен неподалеку от пересечения улицы 6-й Станционной и 6-й Ленинградской, в районе Московки. Информация о торгах размещена на платформе ГИС Торги.

Распоряжение мэра Сергея Шелеста о реализации имущества датировано 1 июля текущего года. Стоимость продажи указанного объекта составляет 51,1 млн рублей. Цена определяется рыночным исследованием, согласно которому общая площадь помещения равна примерно 5,2 тыс. квадратных метров. Участникам аукциона предлагается начинать повышение ставки с шага в 2,5 млн рублей. Для участия потребуется внести залоговую сумму размером 5,1 млн рублей.

Земельный участок, на котором располагается сооружение, имеет общую площадь 110,3 тыс. квадратных метров и оценивается отдельно, его продажа обойдется покупателю дополнительно в 224,8 млн рублей.

Среди возможных видов использования земли, указанных администрацией, обозначены: размещение служебных гаражей, организация парковочных площадок, деловых центров управления, а также иных объектов.

Продажа предусмотрена аукционным способом, прием заявок продлится до 8 августа, а сам аукцион запланирован на 20 августа.

Данное имущество стало собственностью муниципалитета после судебного решения и перешло в ведение муниципальных властей в мае 2022 года, сообщает «РБК Омск». На объекте не велось никаких работ уже более 10 лет: с июня 2012 года бъект числится в реестре зданий, строительство которых приостановлено.