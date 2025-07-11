Мальки стерляди начали свою жизнь в реке, чтобы восстановить популяцию.
Минприроды Омской области сообщило о крупномасштабном мероприятии по восстановлению популяций ценных пород рыб. Пользователи рыболовных участков реки Иртыш, ведущие промысловую деятельность, организовали запуск в акваторию 17 676 особей стерляди весом около 3,8 грамма каждая.
Процесс проводился под наблюдением специальной комиссии, которую возглавил представитель Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. Участие принимали также сотрудники научно-исследовательских институтов, сотрудники министерства и пользователи иртышских рыболовных зон.
Выпуск производился аккуратно, через специальные желобы, обеспечивающие сохранность рыбы. Стерлядь выращивалась на заводе «Бородино», специализирующемся на товарном рыбоводстве и разведении аквакультурных видов.
В ведомстве отметили, что подобные мероприятия проводятся в Омской области ежегодно и нацелены на устойчивое сохранение и воспроизводство редких осетровых пород.