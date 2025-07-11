Длительное сидение в статичной позе может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Мануальный терапевт и остеопат Европейского медицинского центра Илья Михаленко рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми сталкиваются люди, долгое время работающие за компьютером. Это касается большинства офисных работников, представителей ИТ-сферы и многих других.

– Подобный формат работы может стать причиной разных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Например, из-за длительного статичного положения, особенно с наклоном головы вперед, увеличивается нагрузка на шейный и поясничный отделы позвоночника. Это нарушает кровоснабжение, приводит к дегенерации межпозвоночных дисков и защемлению нервов и может стать причиной развития остеохондроза и грыж, – цитирует врача издание «Газета.RU».

Также напряженная работа за компьютером может привести к сдавливанию срединного нерва в запястье. А это боль, онемение пальцев и слабость в руке.

Чтобы избежать проблем, нужно правильно организовать рабочее место: подобрать высоту стула, расположить монитор на уровне глаз, а под запястье купить специальную подставку. Также необходимо делать перерывы каждые 30–60 минут, чтобы размяться.