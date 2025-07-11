Пушистые зверьки буквально преследуют людей, нагло потроша вещи и карманы.

Детский зоопарк на улице Маршала Жукова в центре Омска сообщил о нашествии белок, которые в буквальном смысле терроризируют посетителей. Сотрудники учреждения в шутку назвали зверьков «группировкой социально опасных личностей».

– Четыре белки буквально преследуют людей, нагло потроша вещи и карманы, – говорится в сообщении зоопарка. – Еды у них тут вволю, но зачем копошиться в поисках желудей и шелушить какие-то шишки, когда еду принесут, под нос положат, еще и гоняться будут с уговорами, чтобы обязательно белочка из рук поела.

Посетителей просят не кормить пушистых зверьков, которые могут оказаться переносчиками опасных заболеваний.

– Белки вовсе не наши, соответственно, никакой информацией об их здоровье мы не располагаем, – предупреждают в учреждении. – Поэтому будьте осторожны, особо не доверяйте этой гопоте, их спокойное отношение к людям – это не симпатия и доверие. Вас воспринимают как источник бесплатного и легкодоступного пропитания, не испытывая при этом никакой признательности.

Ранее сообщалось, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ завелся охотник на белок.