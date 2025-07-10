До осени эти объекты должны пройти самостоятельный этап классификации.

С 1 января 2025 года вступили в силу поправки в законодательство об основах туристской деятельности. Теперь все объекты массового отдыха, гостиницы, базы отдыха и санатории должны пройти этап классификации. Иначе их работу запретят.

– Теперь не только гостиницы, но также базы отдыха, кемпинги и санатории должны пройти обязательную классификацию по процедуре, которая установлена законом. Если не сделать этого в срок, то ведение всякой деятельности будет запрещено. В том числе нельзя будет размещать рекламу и свои объявления на любых площадках: в сервисах бронирования и в соцсетях, – рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

До 1 сентября нужно пройти самооценку. Занимается этим Росаккредитация. Для таких целей создана специальная платформа. Информация загружается на модерацию, если не возникает вопросов, то данные утверждаются, и информация о том, что учреждение прошло процедуру самооценки, активируется на портале под названием «Гостеприимство». По сути, это Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Как только информация размещена, объекту присваивается так называемая «звездочность».

– Для туристов это очень большая польза, потому что это информация о качественном продукте, о качественных услугах. То есть, например, если вы путешествуете по стране и вам надо узнать в каком-то регионе, в каком отеле лучше разместиться. И нужно выяснить, насколько законно работает и качественно они предоставляет услуги объект, вы можете выйти на платформу, – пояснила заместитель начальника управления по развитию туризма министерства культуры Омской области Татьяна Геер.

Следить за всем этим будет министерство культуры Омской области, но до того момента, пока гостиница или база отдыха не появятся в реестре. Качество услуг по-прежнему отслеживает Роспотребнадзор.

– Если какой-то туроператор предлагает услугу и в нее включает размещение в какой-либо гостинице, в отеле, которые не включены в реестр, то есть объект не прошел самооценку, то это уже незаконная деятельность не только гостиницы, но и туроператоров. Касается эта ответственность и СМИ, которое разместит информацию о таком объекте или услугах, которого нет в реестре, – сказала Светлана Бакулина.

Административная статья, предусматривающая ответственность за нарушения требований законодательства об оказании услуг в местах размещения путешественников, а именно 14.39. КоАП РФ, излагается теперь в новой редакции, в которой увеличивается размер штрафов, а также вводятся новые составы правонарушений. 7 июля поправки вступили в силу, суммы там внушительные.