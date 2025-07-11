Основная выгода города как такового – это плотность населения. В этом смысле частный сектор тормозит развитие территории.

Известный представитель риелторского бизнеса, директор омского отделения компании «Регион Бизнес Недвижимость» Олег Соловейчик рассказал, почему в Омске тормозится реализация программы комплексного развития территории.

Весной этого года омская мэрия проводила аукцион по застройке квартала в границах улиц 16-я Северная, Красный Пахарь, 7-я Северная и Герцена, который в основном представлен частным сектором. Согласно документации, начальная стоимость права застройки этой части города составляла 1,326 млрд рублей, первоначальный взнос должен был составлять 50 % от цены. Аукцион был признан несостоявшимся.

Как отмечает эксперт, вся нормативная база для реализации программы КРТ в Омске есть. Дело тормозится отсутствием политической воли – никто не хочет связываться с расселением частного сектора.

– Я считаю, что самая большая проблема – отсутствие политической воли у городских и региональных властей, – говорит Соловейчик. – Так как у нас в городе уже реализуется программа КРТ, то вся законодательная база у нас есть. Не хватает желания. Никому не хочется рисковать, попадать под серьезный удар общественного мнения, принимая такое непопулярное решение – «выгонять» людей из их домов. На деле же люди получили бы новые квартиры, а земля была бы застроена современными кварталами с городской инфраструктурой. На длинной дистанции это было бы выгодно всем. К сожалению, настолько «далеко» заглядывать наши власти считают слишком рискованным.

Эксперт отдельно остановился на экономическом развитии города. Строить многоквартирные дома в городской черте выгоднее, нежели частные.

– Дело в том, что основная выгода города как такового – это плотность населения. Приведу простой пример: допустим, есть труба, которая дает горячую воду. В частном секторе эта труба будет работать на одну, максимум две семьи. В случае если на месте частного дома будет многоэтажка, эффективность увеличится многократно, – отмечает эксперт. – Более того, так как в этом районе будет жить больше людей, то и для предпринимателей сразу же становится более привлекательно приобретать коммерческую недвижимость, открывать магазины, торговые центры и так далее. Сразу же появятся причины ремонтировать дороги, из-за чего увеличится пропускная способность района.

В рамках КТР застройщик должен возвести не только жилье, но и социальные объекты – школы, детские сады, больницы и так далее.

– На длинной дистанции обустройство нового района оказывается выгодно всем – и городу, и людям, и самим предпринимателям, – заключил Олег Соловейчик.

Масштабное и комплексное расселение частного сектора в Омске с застройкой его территории современными микрорайонами начнется лишь тогда, когда власти перестанут оставаться в стороне, оставляя застройщиков один на один с жителями. А пока нет политической воли, Омск так и будет местами напоминать большую деревню, а не город-миллионник.