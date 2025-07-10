Они массово бросают машины в неположенных местах, создавая аварийные ситуации.

Сегодня, 10 июля, в Омском горсовете состоялось заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, на котором депутаты обсудили вопрос парковки возле Омского нефтезавода. Автомобилисты, в частности, паркуются на улице Нефтезаводской, заставляя машинами все газоны и обочины дорог.

Стихийная парковка мешает проезду общественного транспорта, что особенно критично для электротранспорта. Троллейбусы высаживают пассажиров на проезжую часть, потому что к остановкам не проехать. В результате происходят аварии с участием пассажирского транспорта и пешеходов.

– У троллейбусов есть трудности с левым поворотом с Нефтезаводской на Губкина. Водители бросают там большегрузы, которые мешают проезду, – отметил директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец.

Возле завода стоит комплекс фотовидеофиксации. В этом году он уже выявил 745 нарушений. Департамент контроля мэрии также проводит рейды и оштрафовал 300 водителей за прошлый год. Однако проблему это не решает.

При этом в районе нефтезавода есть парковки, которые не заполняются полностью. Водители близлежащих организаций предпочитают оставлять машины на обочинах, газонах, под деревьями. Почему – непонятно.

В итоге депутаты и чиновники предложили варианты решения: поставить больше камер, установить заборы вдоль дорог, чтобы перекрыть ими обочины. Одновременно требуется строительство новых парковок.