Омск-Информ
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·Общество

Но не всем.
Сегодня, 10 июля, в Омском горсовете на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты одобрили льготный проезд для учеников школ № 89 и № 104. Дело в том, что учебные заведения закрыли из-за аварийности и теперь детям приходится ездить на общественном транспорте в другие школы.
На эту льготу из городского бюджета выделят 3,5 млн рублей. Дети смогут не платить за две поездки в день.
Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании горсовета.
Ранее бесплатным проезд сделали для детей из закрытых на капитальный ремонт школ.
1004Андрей Андреев
·Общество

Но не всем.
Сегодня, 10 июля, в Омском горсовете на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты одобрили льготный проезд для учеников школ № 89 и № 104. Дело в том, что учебные заведения закрыли из-за аварийности и теперь детям приходится ездить на общественном транспорте в другие школы.
На эту льготу из городского бюджета выделят 3,5 млн рублей. Дети смогут не платить за две поездки в день.
Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании горсовета.
Ранее бесплатным проезд сделали для детей из закрытых на капитальный ремонт школ.
1004Андрей Андреев