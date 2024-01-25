Ученики 16 школ получат по две бесплатные поездки в день.
Для учеников 16 омских школ, которые закроют на капитальный ремонт, утвердили льготные проездные, так как детям придется добираться на общественном транспорте в другие учебные заведения. Постановление городской администрации уже подписал мэр Сергей Шелест. Школьникам предоставили по две бесплатные поездки в день.
Чтобы получить льготу, родителю нужно подать в школу заявление, приложив копию своего паспорта и свидетельство о рождении ребенка. Бесплатный проезд будет зачисляться на транспортную карту школьника «Омка», «Единую карту» школьника или виртуальную транспортную карту школьника «Омка».
Напомним, что капитальный ремонт ждет школы № 11, 13, 14, 18, 21, 56, 68, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133 и лицей № 29.