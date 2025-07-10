Мужчина собирался купить несуществующие мотоцикл и автосервис.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Таврического районного суда, вынесенный в отношении 32-летней женщины, признанной виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее она была судима за аналогичное преступление.

Как выяснилось, в мае 2021 года подсудимая обманула своего знакомого, предложив ему приобрести несуществующее имущество – мотоцикл и СТО. Чтобы у жертвы не было сомнений, она убедила его перевести ей деньги на юридические услуги по переоформлению и ликвидации ИП, на котором якобы числилось имущество. Потерпевший поверил и в течение двух лет перечислил ей более 1,2 млн рублей, однако обещанного имущества так и не получил.

Женщина полностью признала свою вину. Учитывая предыдущие судимости, суд отменил «условку» и назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, обязав также выплатить потерпевшему сумму ущерба.

Адвокат обжаловал приговор, попросив отсрочить исполнение наказания до достижения ее ребенком 14 лет, но судебная коллегия Омского областного суда оставила приговор без изменений, сочтя доводы жалобы необоснованными.