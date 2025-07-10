Хоккеисту написали со взломанного аккаунта тренера.

Вчера, 9 июля, нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился в своем телеграм-канале забавной историей. В соцсети хоккеисту написал главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин с предложением сыграть за сборную против Лапландии. Судя по сообщению, матч должен состояться 17 июля в 19:00.

Позже Карпин сообщил, что под его именем людям пишет другой человек.

Якупов с юмором отнесся к этой ситуации и опубликовал забавное видео со скриншотами.

Напомним, что вчера в Омске прошла очередная летняя вечеринка «Авангарда» «Буэнослетос». На ней к омичам форвард выехал на коне.