Электроснабжающие организации теперь должны их устранить.

Прокуратура выявила нарушения в сфере электроэнергетики в Омске. Более 100 нарушений специалисты зафиксировали в деятельности АО «Омскэлектро», в том числе в работе диспетчерской службы, в технической эксплуатации воздушных линий (наклонены опоры, не организована вырубка деревьев), в работе трансформаторных подстанций (отсутствие освещения, термометров, предупреждающих знаков, наличие грязи и пыли на оборудовании и в помещениях, отсутствие охранных зон и др.).

Более 30 нарушений выявили на городской подстанции «Заводская» и других трансформаторных подстанциях ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго». Нарушения допустили также ООО «Объединенная электросетевая компания» и АО «ТГК-11». Электроцех ТЭЦ-5 оказался неукомплектованным. Там не хватает 26 сотрудников. На СП ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 не в полном объеме выполнены техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт электрооборудования.

Прокуратура потребовала от организаций устранить нарушения. Ответственных должностных лиц собираются оштрафовать.