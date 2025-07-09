Омск-Информ
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·Общество

Многоэтажка появится в Советском округе.
Областной архитектурно-градостроительный совет одобрил строительство нового многоквартирного дома в Советском округе Омска. Он будет располагаться в районе улиц Малиновского, Тюленина и проспекта Королева.
– Застройщик выразил готовность принять участие в создании социальной инфраструктуры – строительстве школы или детского сада в шаговой доступности, – отметили в облправительстве.
Ранее городской архсовет согласовал проект жилого комплекса на улице 22 Апреля. Там построят пять домов на 314 квартир.
4555Андрей Андреев
·Общество

Многоэтажка появится в Советском округе.
Областной архитектурно-градостроительный совет одобрил строительство нового многоквартирного дома в Советском округе Омска. Он будет располагаться в районе улиц Малиновского, Тюленина и проспекта Королева.
– Застройщик выразил готовность принять участие в создании социальной инфраструктуры – строительстве школы или детского сада в шаговой доступности, – отметили в облправительстве.
Ранее городской архсовет согласовал проект жилого комплекса на улице 22 Апреля. Там построят пять домов на 314 квартир.
4555Андрей Андреев