Омск-Информ
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·Спорт

Новый главный тренер «железнодорожников» прокомментировал свое назначение.

Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал решение возглавить ярославский «Локомотив». О его назначении было объявлено 5 июля. Тренер подписал однолетний контракт.

– Обычно, когда нанимают тренера, это делается для того, чтобы он вдохнул новую жизнь в команду, которой ему доверили управлять, – цитирует Хартли телеграм-канал «Штаб хоккеиста».

На этот раз ситуация совершенно иная, отмечает канадский специалист.

– Мне дают команду, которая только что стала лучшей в КХЛ. Задача, которую я поставил перед собой, – вновь стать лучшим с командой-чемпионом, – заявил новый главный тренер «Локомотива».

По данным инсайдеров, зарплата Боба Хартли составит 2 млн долларов, сегодня это около 160 млн рублей.

7708Наталья Корнеева
·Спорт

Новый главный тренер «железнодорожников» прокомментировал свое назначение.

Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал решение возглавить ярославский «Локомотив». О его назначении было объявлено 5 июля. Тренер подписал однолетний контракт.

– Обычно, когда нанимают тренера, это делается для того, чтобы он вдохнул новую жизнь в команду, которой ему доверили управлять, – цитирует Хартли телеграм-канал «Штаб хоккеиста».

На этот раз ситуация совершенно иная, отмечает канадский специалист.

– Мне дают команду, которая только что стала лучшей в КХЛ. Задача, которую я поставил перед собой, – вновь стать лучшим с командой-чемпионом, – заявил новый главный тренер «Локомотива».

По данным инсайдеров, зарплата Боба Хартли составит 2 млн долларов, сегодня это около 160 млн рублей.

7708Наталья Корнеева