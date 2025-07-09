Завершив 151-й пост юбилейный сезон премьерой, Омская драма попрощалась со зрителями до начала сентября.

Омский государственный академический театр драмы попрощался со зрителями до начала сентября. Вспоминаем премьеры и прощания со спектаклями, заслуженные награды и гастрольные туры – все, чем был заполнен блестящий 151-й театральный сезон.

Пять премьер

Сразу двумя яркими премьерами 151-й театральный сезон открылся в конце сентября 2024 года. На основной сцене прошли первые показы спектакля «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева в постановке Александра Кузина.

А на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой – постановка Алексея Крикливого «Камера обскура» по мотивам романа Владимира Набокова.

В конце января 2025 года на основной сцене театра состоялась премьера по мотивам пьесы Э. Олби «Не боюсь Вирджинии Вульф». Эту необычную постановку омичам подарил тандем приглашенных мастеров. В качестве режиссера и автора сценической версии выступил Константин Соя, а художественного руководителя – Роман Габриа.

В конце марта на основой сцене зрителям представили работу еще одного приглашенного режиссера – Филиппа Гуревича. На этот раз за основу была взята известная пьеса советского и российского драматурга Виктора Розова «С вечера до полудня».

Закрылся 151-й театральный сезон премьерой спектакля «Зойкина квартира» по пьесе М. Булгакова в постановке главного режиссера театра Георгия Цхвиравы.

Большие гастроли

Прошедший сезон еще сильнее укрепил дружбу театров-побратимов – Омской драмы и Театра им. Вахтангова.

В октябре с триумфом прошли гастроли омских «академиков» в Москве на сценах Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, а ответный визит вахтанговцев в Омск произошел в июне этого года.

Омская труппа съездила в столицу почти в полном составе и показала шесть спектаклей. В афише вахтанговцев также было шесть спектаклей, правда, один из них по объективным причинам пришлось заменить на концерт.

Отметим, что оба театра очень трепетно отнеслись к подбору гастрольных спектаклей и постарались порадовать зрителей новинками. И театралы это оценили. В Москве зрители рукоплескали омичам, омичи горячо встретили вахтанговцев.

Кстати, обменные большие гастроли коллективов прошли в продолжение празднований 150-летия Омской драмы. Отголоском грандиозного юбилея, растянувшегося на два года, стали и другие значимые события.

В анналы истории

Ограниченным тиражом, всего в 500 экземпляров, к 150-летию Омской драмы Фонд «Духовное наследие» Леонида Полежаева издал шикарную книгу об истории театра. Финансовую помощь в издании оказал член попечительского совета, бизнесмен Темури Латария.

Заслуженные награды

В связи с юбилеем театра пришел и успех, выраженный в государственных наградах. Указом президента России орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден весь коллектив Омской драмы.

Индивидуальными орденоносцами «За заслуги в культуре и искусстве» стали: народные артисты России Валерий Алексеев и Валерия Прокоп; заслуженная артистка России Татьяна Филоненко.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждены заслуженные деятели культуры Омской области Элеонора Кремель и Любовь Трандина.

Почетное звание «Народный артист Российской Федерации» присвоено Александру Гончаруку.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Ирине Герасимовой, Марине Кройтор, Татьяне Прокопьевой, Владиславу Пузырникову, Анне Ходюн, Руслану Шапорину. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присвоено главному режиссеру Омской драмы Георгию Цхвираве.

Профессиональное признание

Два спектакля театра стали дипломантами Национальной театральной премии «Золотая маска» в конкурсном цикле 2023-2024 гг. Работы «МАГНИТ. ОМСКАЯ ИСТОРИЯ» и «Похороните меня за плинтусом» вошли в лонг-лист премии и получили статус дипломанта.

Ассоциация театральных критиков назвала спектакль Омского академического театра драмы «Небо позднего августа» в постановке Петра Шерешевского одним из самых значимых спектаклей 2024 года.

А спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Чехова в постановке главного режиссера театра, заслуженного деятеля искусств России Георгия Цхвиравы вошел в «Золотой фонд театральных постановок России». Задумавший этот проект по случаю 150-летия Союз театральных деятелей России (СТД РФ) создает телеверсии лучших спектаклей, а оператор «Триколор» покажет их на канале собственного производства «Большой эфир». Это значит, что спектакль «Дядя Ваня» сохранится на долгие годы.

Лучшие работы

По итогам XXXI Омского областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа – 2024» Омская драма получила высокую оценку в целом и множество поощрений. Звание «Легенда Омской сцены» присвоено народному артисту России Михаилу Окуневу. Премия «За верное служение театру» вручена ассистенту художника-постановщика Ольге Сочивко и помощнику режиссера Елене Степановой.

Премией жюри удостоены заслуженный артист РФ Николай Михалевский и заслуженный артист РФ Сергей Оленберг за яркий актерский дуэт в спектакле «Месяц в деревне». Премия жюри «За обаяние и сценическую заразительность» досталась Максиму Савенко за исполнение роли Беляева в спектакле «Месяц в деревне».

Диплом лауреата «За лучшую работу художника по костюмам» – Андрею Климову («Месяц в деревне»); диплом лауреата в номинации «За лучшую работу художника» – Анвару Гумарову («Камера обскура»); диплом лауреата в номинации «За лучший актерский ансамбль» – актерскому ансамблю спектакля «Камера обскура»; диплом лауреата в номинации «За лучшую работу режиссера» – Алексею Крикливому («Камера обскура»).

Премию «За лучшую женскую роль второго плана» получила Алина Заулицкая за исполнение роли Верочки в спектакле «Месяц в деревне».

Ирина Бабаян за исполнение роли Магды в спектакле «Камера обскура» удостоена премии имени народной артистки РСФСР Татьяны Ожиговой «За лучшую женскую роль». Премия имени народного артиста РСФСР А. И. Щеголева «За лучшую мужскую роль» вручена заслуженному артисту России Владиславу Пузырникову за исполнение роли Бруно в спектакле «Камера обскура».

Диплом «За лучший спектакль» получил спектакль «Камера обскура».

Прощания со спектаклями

К сожалению, спектакли не могут идти вечно.

Поэтому часть их выводится из репертуара. В 151-м сезоне Омская драма попрощалась с пятью спектаклями: «Обманщики», «На чемоданах», «ИДИ-ОТ», «Знаток женского сердца», «Плоды просвещения» и «С днем рождения, Папа!».

Добавим, что следующий, 152-й театральный сезон начнется в начале сентября. И уже сейчас открыта продажа билетов на первый осенний месяц. В том числе зрителей ждут показы премьеры 151-го сезона «Зойкина квартира».

Фото: Омский академический театр драмы.