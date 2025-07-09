Уголовное дело возбуждено по статье «Надругательство над местами захоронения умерших».
Полиция возбудила уголовное дело по факту погрома на Ново-Никольском кладбище в райцентре Черлак на юге Омской области. Инцидент произошел в минувшие выходные. В правоохранительные органы обратились родственники усопших, могилы которых оказались повреждены.
– Следственно-оперативная группа зафиксировала повреждения на шести местах захоронений: повалены надгробные плиты, две из которых сломаны, разбиты вазоны, погнуты ограждения, – сообщили в региональном УМВД. – Экспертом-криминалистом зафиксированы и изъяты различные следы. Сумма материального ущерба устанавливается.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших). Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на раскрытие совершенного преступления. Ход расследования контролирует прокуратура.