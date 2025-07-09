Ее назовут в честь кондитерской фабрики.

Сегодня на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты горсовета одобрили переименование остановок и улиц в Омске. В частности, остановкам «Хлебозавод» на улице 22-го Партсъезда присвоят новое название – «Кондитерская фабрика Сладонеж».

– Проект разработан по инициативе ОАО «Сладонеж». Топонимическая комиссия вынесла положительное решение. Изменение названия остановок позволит повысить общественную значимость ОАО и будет способствовать быстрому поиску кондитерской фабрики жителями города, – отметила заместитель главы Центрального округа Галина Москаленко.

Также депутаты одобрили идею присвоить улице в границах 21-й Амурской, полосы отвода железной дороги на станцию Комбинатскую и Пушкинского тракта наименование «Улица Владимира Шереметова». Ее собираются назвать в честь героя СВО, погибшего 22 июля 2022 года. С такой инициативой выступила супруга героя.

Также в микрорайоне Амурский-2, где сейчас строятся новые дома, появятся улицы Гродненская, Могилевская и Брестская.

В мэрии отметили, что переименования не повлекут за собой расходов бюджета. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании горсовета.