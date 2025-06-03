Омск-Информ
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·Общество

Чиновники определили названия.
В микрорайоне Зеленый Сад в Центральном округе Омска появятся три новые улицы. Как сообщили в мэрии, их назовут в честь белорусских городов: Гродненская, Могилевская и Брестская.
– Это знак особого уважения к народу Белоруссии в год 80-летия Великой Победы. За время войны фашисты убили и зверски замучили больше 3 миллионов жителей белорусских сел и городов, но народ остался несломленным. Слава защитников Брестской крепости, участников операции «Багратион» и других сражений, белорусских партизанских отрядов навеки вписана в нашу общую судьбу и историю, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Напомним, Зеленый Сад располагается на краю «Амура», около садовых товариществ и микрорайона Новый Амур. Зеленый Сад будет состоять из 19 домов.
Андрей Андреев
·Общество

Чиновники определили названия.
В микрорайоне Зеленый Сад в Центральном округе Омска появятся три новые улицы. Как сообщили в мэрии, их назовут в честь белорусских городов: Гродненская, Могилевская и Брестская.
– Это знак особого уважения к народу Белоруссии в год 80-летия Великой Победы. За время войны фашисты убили и зверски замучили больше 3 миллионов жителей белорусских сел и городов, но народ остался несломленным. Слава защитников Брестской крепости, участников операции «Багратион» и других сражений, белорусских партизанских отрядов навеки вписана в нашу общую судьбу и историю, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Напомним, Зеленый Сад располагается на краю «Амура», около садовых товариществ и микрорайона Новый Амур. Зеленый Сад будет состоять из 19 домов.
Андрей Андреев