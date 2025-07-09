Депутаты горсовета нашли современное решение.

Депутаты Омского горсовета на сегодняшнем заседании по вопросам ЖКХ обсудили озеленение города. Главная проблема, по данным мэрии, заключается в приживаемости саженцев деревьев на новом месте. То есть средства выделяют, деревья высаживают, но через непродолжительное время растения погибают, и весь процесс начинается по новой.

Депутат горсовета Сергей Фролов считает, что в массовом вымирании саженцев виновна не природа, а человек. Деревья, по словам депутата, просто мало поливают.

– Я считаю, что они не приживаются из-за слабого полива. Если дерево пересажено, но не поливается – оно не приживется, – отметил Фролов.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Артур Файков согласился с депутатом и сослался на большое количество высаженных в Омске деревьев. На такой «лес» сотрудников, занимающихся увлажнением почвы, просто не хватает.

Спасением зеленых насаждений может стать установка специальных колодцев, вода из которых будет использоваться только для полива деревьев. Такая инициатива уже предлагалась и даже пошла в работу, однако на каком она этапе сейчас – неизвестно.

– Была такая инициатива, и она даже пошла в реализацию, правда, в какой форме – неизвестно. Предлагалось организовать на территории города несколько колодцев с технической водой, которые будут служить источником для полива, – вспомнил депутат горсовета Алексей Провозин.

По словам депутата, такой способ обойдется городу дешевле, так как логистические затраты уменьшатся. Сейчас деревья в Омске поливает специальная машина, которая вынуждена проезжать километры, чтобы снова заполнить цистерну водой.

Такие водозаборные колодцы могут служить не только для полива, но и как пожарные гидранты в случае необходимости.