В прошлом сезоне он успешно выступал за «Омские Крылья» и «Омских Ястребов».
Хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении контракта с 21-летним защитником Артемом Куликовским. Стороны подписали двусторонний контракт, рассчитанный на два следующих сезона.
В минувшем сезоне 2024/2025 Куликовский играл преимущественно за фарм-клубы омской команды – «Омские Крылья» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и молодежную сборную «Омские Ястребы» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).
В минувшем сезоне 2024/2025 за «Омские Крылья» он провел 44 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи, накопив 6 очков, и отметился 55 блокированными бросками.
В матчах Молодежной лиги за «Омских Ястребов» Куликовский продемонстрировал неплохую результативность, набрав 15 (4+11) очков в 21 матче регулярного чемпионата. В плей-офф Кубка Харламова защитник провел 12 матчей, отметился одной передачей и блокировкой 28 бросков.
Ранее сообщалось, что «молодежка» «Авангарда» подписала пятерых воспитанников омского хоккея.