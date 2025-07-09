Александр Павловских, уволенный в Омске на фоне коррупционных обвинений, может возглавить департамент здравоохранения Томской области.
Политический обозреватель Андрей Остров в своем телеграм-канале «Обитаемый остров» сообщил о скорой смене руководства департамента здравоохранения Томской области. Предполагается, что нынешний начальник Роберт Фидаров покинет свой пост, уступив место бывшему заместителю министра здравоохранения Омской области Александру Павловских.
Александр Павловских в марте 2019 года пришел в омский минздрав как заместитель главы Дмитрия Вьюшкова. Однако уже через год, в разгар пандемии COVID-19, он был уволен на фоне серьезных коррупционных обвинений. Уральские СМИ сообщали о переписках Павловских с медицинскими работниками, содержащих информацию о манипуляциях с закупками для лечебных учреждений, сообщает «Город55». После отставки он отправился в Нижний Тагил, где возглавил городскую больницу № 1.
Ранее сообщалось, что в известной омской больнице назначили нового заместителя главврача.