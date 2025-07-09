Бывший замминистра природных ресурсов назначен на должность в федеральном министерстве.
Бывший заместитель министерства природных ресурсов Омской области Сергей Палагута назначен на должность замдиректора департамента в структуре Минприроды России, сообщает телеграм-канал «Охотоведение – Hunting Research».
Сергей Палагута начал работу в Омской области в январе 2019 года, заняв должность начальника Управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов. Позже он стал заместителем министра, а в 2021 году – первым заместителем министра. В 2024 году Палагута покинул занимаемую должность в связи с кадровыми изменениями, вызванными приходом нового губернатора.
Со вчерашнего дня Палагута приступил к исполнению обязанностей заместителя департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны, рационального использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации.