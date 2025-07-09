Омск-Информ
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·Общество

«Пятерочка» отделалась предостережением.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило итоги проведенного профилактического мероприятия в отношении ООО «Агроторг». Информацию о результатах проверки можно найти в официальном реестре проверок.

Как следует из документа, в Роспотребнадзор поступило обращение о ненадлежащем хранении продуктов питания. В магазине торговой сети «Пятерочка», расположенном по адресу: улица Дианова, 22, омичи обнаружили плесень в слойке с капустой.

– Поступило обращение с изложенными фактами о нарушениях санитарных требований – слойки с капустой с плесенью в магазине «Пятерочка» ООО «Агроторг» по адресу г. Омск, ул. Дианова, д. 22, – говорится в документе.

В результате проверки ООО «Агроторг» было объявленно предостережение. 

4161Олег Кипорук
·Общество

«Пятерочка» отделалась предостережением.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило итоги проведенного профилактического мероприятия в отношении ООО «Агроторг». Информацию о результатах проверки можно найти в официальном реестре проверок.

Как следует из документа, в Роспотребнадзор поступило обращение о ненадлежащем хранении продуктов питания. В магазине торговой сети «Пятерочка», расположенном по адресу: улица Дианова, 22, омичи обнаружили плесень в слойке с капустой.

– Поступило обращение с изложенными фактами о нарушениях санитарных требований – слойки с капустой с плесенью в магазине «Пятерочка» ООО «Агроторг» по адресу г. Омск, ул. Дианова, д. 22, – говорится в документе.

В результате проверки ООО «Агроторг» было объявленно предостережение. 

4161Олег Кипорук