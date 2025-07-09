Разъясняем обязанности аэропортов и авиакомпаний. Пассажиры вправе требовать компенсацию.

В минувшие выходные многие россияне столкнулись с массовой задержкой рейсов в аэропортах. Коснулось это и омичей. Ожидать вылетов пришлось часами, в некоторых случаях покинуть аэропорт пассажирам удавалось только на следующий день.

Что в этом случае обязаны предпринять авиакомпания и аэропорт? На какие компенсации могут претендовать пассажиры? И вообще какой алгоритм действий?

За что отвечает аэропорт

Во-первых, права пассажиров в случае, когда рейс задерживается, одинаковы – регулярный рейс, чартерный, лоукостер или нацперевозчик. Информация о задержке доступна на табло аэропорта, его официальном сайте, смс-оповещениях авиакомпании. В Омском аэропорту им. Д. М. Карбышева работает телефонная справочная линия. 55-69-11. В самом аэропорту можно обратиться на информационную стойку.

Можно сразу же отказаться от полета, такое решение будет считаться вынужденным, и авиакомпания обязана вернуть стоимость билета. Пассажир вправе получить отметку о задержке или отмене рейса.

– Для этого нужно обратиться на стойку информации в аэропорту. Штамп о задержке или отмене рейса ставится на маршрутной квитанции или на посадочном талоне. Сохраните документ со штампом после выполнения полета, если вы планируете получить компенсацию от перевозчика за задержку/отмену рейса от перевозчика, – советуют в Омском аэропорту.

Камера хранения предоставляется бесплатно, комната матери и ребенка – тоже. Круглосуточно работает здравпункт. Кресло-каталку можно взять напрокат, есть отдельная санитарная комната для инвалидов.

– Помните, что ограничения вводятся в аэропортах для обеспечения безопасности полетов и самих пассажиров. Это главный приоритет гражданской авиации, – отмечают в аэропорту.

За что отвечает авиакомпания

При задержке рейса на два часа или более авиакомпания должна обеспечить пассажиров водой и связью. Если ожидание длится четыре часа, то должен быть уже полноценный обед. Когда пассажиры не могут улететь уже восемь часов, их размещают в гостинице.

Самый страшный сон всех отпускников – опоздать на стыковочные рейсы. С претензией о возмещении убытков с копиями билета и посадочного талона на задержанный рейс, копиями документов, например, билетов на поезд или паром, ваучеров на экскурсии и т. д. можно обратиться в авиакомпанию. Срок предъявления претензии – 6 месяцев со дня задержки рейса. Также можно потребовать от авиакомпании компенсировать моральный вред. Размер компенсации определяет суд.

Через суд можно взыскать и штраф за задержку рейса с авиакомпании, он составляет 25 % от МРОТ за каждый час опоздания, но не больше 50 % от стоимости билета. Неустойка или пени с авиакомпании – это 3 % от цены авиабилета за каждый час опоздания, но не больше всей стоимости перелета.

Транспортный коллапс в аэропортах постепенно сходит на нет, однако гарантировать, что в ближайшее время ситуация не повторится, никто не может. А значит, вышеприведенная информация точно может понадобиться путешествующим на самолетах.