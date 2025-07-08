В Омской области начал работать крупнейший экологический проект.

На Омском НПЗ ввели в эксплуатацию комплекс биологической очистки воды «Биосфера». Этот комплекс очищает всю промышленную воду предприятия и возвращает ее обратно в производство.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Омской области Виталий Хоценко дали команду к выводу комплекса на максимальную производительность.

– Мы запускаем комплекс «Биосфера» – систему современных очистных сооружений, – сказал Дмитрий Патрушев. – Этот крупнейший природоохранный проект реализован в рамках национального проекта «Экология». Инвестиции составили порядка 30 млрд рублей. Благодаря инновационным технологиям комплекс позволит эффективно очищать промышленные стоки, существенно снизит использование речной воды и уменьшит нагрузку на городскую коммунальную инфраструктуру. Отмечу, что «Биосфера» – это пример эффективного взаимодействия российских разработчиков и производителей технологий и оборудования. В проекте участвовали 185 отечественных компаний. Данный завод – один из самых мощных в России в своей сфере.

«Биосфера» является важным для региона экологическим проектом, он включен в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». «Газпром нефть» инвестировала в строительство 28,7 млрд рублей.

– «Биосфера» – крупнейшие очистные сооружения на промышленном объекте в России, построенные за последние годы, – отметил Александр Дюков. – В реализацию этого проекта наша компания инвестировала 28,7 млрд рублей. Важно, что на «Биосфере» применяются российские технологии, а строительство комплекса велось с привлечением отечественных подрядчиков и производителей оборудования. «Биосфера» позволит омскому предприятию обеспечить бережное водопотребление, выполняя очистку используемой воды на уровне 99,9 %. Наша компания всегда реализует свои проекты по высоким экологическим стандартам, зачастую превышающим нормативные требования. Мы стремимся, чтобы подходы компании в сфере защиты окружающей среды и в целом устойчивого развития, как и в бизнесе, были востребованы на уровне отрасли и страны.

«Биосферу» разработали российские инженеры. В проекте строительства приняли участие более 1200 человек из 185 компаний, которые расположены в 16 регионах России, в том числе в Омской области.

– Это больше чем проект, это вклад в будущее, – заявил Виталий Хоценко. – Таких проектов, как «Биосфера», в России всего два – в Москве и у нас. Это технологии высочайшего уровня, что ставит Омск и омское предприятие в ряд экологических лидеров. С запуском комплекса «Биосфера» мы получаем не просто снижение влияния на экологию, а качественно новую среду – чистую воду и здоровый воздух.

В основе работы комплекса лежит многоступенчатая система очистки воды, при которой все стоки проходят механическую, физико-химическую и биологическую обработку. В конце воду пропускают через угольные фильтры, обеззараживают ультрафиолетом и возвращают в производство уже очищенную. Благодаря «Биосфере» ОНПЗ в три раза сократит водозабор из Иртыша, что позволит сберечь более 10 млн кубометров воды ежегодно.

– Запуская новые комплексы, мы не просто модернизируем производство, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Мы создаем у нас в Омске новые высокотехнологичные рабочие места. Это лучший способ сохранить таланты для Омска. Мы даем возможность нашей молодежи строить свою карьеру на предприятии. Работать на современном производстве, профессионально расти и развиваться, не покидая любимый город.

Отметим, что запуск комплекса является частью экологической модернизации омского предприятия, которая ведется с 2008 года. Благодаря современным технологиям общее воздействие на производство снизилось на 40 %. Оно сократится еще на 25 %, когда все запланированные мероприятия завершатся.