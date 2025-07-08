В доме еще остаются 20 человек, которые не могут ни приготовить еду, ни помыться.

Жильцы дома № 29а на улице Энергетиков в Омске пожаловались в соцсетях на то, что их хотят выгнать на улицу. По словам горожан, в аварийном доме отключили все коммунальные услуги, а жильцам сказали идти куда они пожелают.

– Сначала приехали из администрации города Омска, орали как сумасшедшие, мол, идите куда хотите. Потом начали разговаривать вежливо, после написанных заявлений в следственный комитет, но все равно говорят, идите куда хотите, нас ничего не волнует. Не предоставили маневренного жилья. Отключили газ, горячую воду, а сегодня и электричество. В доме еще проживают не менее 20 человек, инвалид и семьи с детьми, – отмечает автор поста.

В мэрии в ответ заявили, что специалисты департамента жилищной политики неоднократно предупреждали жильцов о грядущем отключении от коммуникаций. Чтобы получить временное жилье из маневренного фонда омичам посоветовали обратиться в департамент по телефонам: 25-27-40, 25-15-20, 24-73-65.

– В дальнейшем в отношении дома будет проводиться оценка жилых помещений дома, после чего жильцам будет предоставлена выплата за указанные жилые помещения, – добавили в мэрии.