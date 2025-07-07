Подросток стал фигурантом дела о поджоге производственного здания.

В Омске Советский районный суд обязал местного жителя заплатить миллион рублей за несовершеннолетнего сына, который вместе с приятелем поджег крышу производственного здания. Инцидент произошел в 2023 году.

Ущерб был оценен в размере 4,1 млн рублей. Суд разделил на родителей эту сумму, каждая пара должна выплатить по 2 млн рублей, соответственно, каждый родитель – по миллиону. Однако во всей этой истории есть нюанс. Папа одного из подростков развелся с женой еще в 2004 году и с тех пор не видел своего сына. Он попытался оспорить это решение и утверждал, что не участвовал в воспитании ребенка, а раз так, то и ответственности за его действия не несет.

Однако суд не принял во внимание его аргументы, пишет телеграм-канал Mash. И миллион омичу все же придется выплатить.