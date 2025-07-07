Расходы поездки из Омска в Рим родителей взял на себя итальянский телеканал Rai3.

Редакция телепрограммы «Chi l’ha visto?» (аналогичное шоу в России «Жди меня») телеканала Rai3 взяла на себя расходы поездки из Омска родителей погибшей в Риме омички Анастасии Трофимовой. 9 июля в эфир выйдет специальный выпуск передачи с их участием. Об этом пишет портал «Общественная служба новостей».

Ранее «Омск-информ» писал, что в парке «Вилла Боргезе», расположенном в Риме, 7 июня были найдены тела 35-летней Анастасии Трофимовой, уроженки Омска, и ее 11-месячной дочери. Подозреваемый в убийстве – гражданин США Фрэнсис Кауфман. Он сбежал из страны, но был задержан в Греции. Его экстрадиция была одобрена, в Рим его доставят 10 или 11 июля. Планируется ряд экспертиз, в том числе проведение анализа ДНК для установления отцовства.

Сообщается, что пара познакомилась в 2023 году на Мальте, в 2024-м у них родилась дочь Андромеда. Следствие установило, что в последние дни жизни Трофимова жила в палатке в парке.