Девочку нашли прохожие, приняв ее за куклу.

В Риме в парке Вилла Боргезе 7 июня были обнаружены тела 35-летней Анастасии Трофимовой, уроженки Омска, и ее 11-месячной дочери.

Оказалось, что погибшую девочку нашли случайно проходящие мимо женщины.

– Около 16:30 тело девочки было найдено на поляне. Почти четыре часа спустя неподалеку было найдено тело женщины в черном мешке. Маленькую девочку нашли две женщины, которые сначала подумали, что это кукла, а затем позвонили соседке, потому что у них не хватило «смелости» подойти, – сообщает Sky News TG-24.

Также выяснилось, что никаких следов травм на теле женщины обнаружено не было, она была голой и без документов. Девочка также была обнаженной, ее лицо лежало на земле, а на теле у нее были травмы правой руки и ноги, головы и лица, а также гематомы под ногтями.

Отмечается, что за пару дней до трагедии мужчина, возможно имеющий отношение к убийству, отправил аудиосообщение приятелю, где упомянул, что Анастасия «ушла к богатому бывшему».

Органы правопорядка изучают возможные мотивы преступления, в том числе бытовую ссору. Продолжается сбор доказательств и проведение следственных мероприятий.