Музей кукол открылся в центре Омска.

В Омске открылся новый музей – музей кукол. Более 700 экспонатов представлены в экспозиции. Это уникальная коллекция антикварных кукол со всего мира, которые были собраны педагогом, художником, мастером декоративно-прикладного искусства Светланой Захаровой. Помимо кукол, на постоянной выставке можно увидеть старинную мебель, предметы быта и обихода, а также работы известных художников.

Куклы представлены во всем своем многообразии: от пупса до сложного механического агрегата, в национальных костюмах, куклы-звери, авторские, коллекционные, обучающие и пр.

К тому же это будет пространство для творчества, здесь будут давать мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и учить писать иконы, уроки по вокалу с помощью аутентичных музыкальных инструментов, например, шумелки, оригинальную версию которой нашли на раскопках древнего городища в Таре.

Мастерская-музей работает бесплатно весь июль, кроме субботы и понедельника, с 12:00 до 18:00 часов.

Адрес нового музея: ул. Ч. Валиханова, 2.