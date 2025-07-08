Когда в основе отношений понимание, помощь и любовь, совместная работа не мешает, а только укрепляет семьи.

Служебные романы иногда становятся началом, а иногда и продолжением семейной жизни. Свои истории накануне Дня семьи, любви и верности рассказали четыре героя, которые счастливы и дома, и на работе. В основе их отношений – взаимное понимание, помощь и, конечно же, любовь!

Оператор АЗС Татьяна Гречка: нашла после сорока работу и любовь

– На АЗС я попала уже после 40 лет. Долгое время работала няней у очень непростых людей. Хотя это и приносило приличный доход, было ощущение «вечного декретного отпуска», и в какой-то момент захотелось вернуться в социум. На сайте по трудоустройству выбрала вакансию оператора АЗС «Газпромнефти» недалеко от моего дома, все условия понравились.

В ноябре 2021 года вышла впервые на смену и там увидела Владимира, он работал заправщиком. Несколько месяцев посматривали друг на друга. В августе 22-го я должна была выйти в ночь на смену, но попала по скорой в больницу. Уже утром Володя примчался ко мне с фруктами. Очень помогал во всем. Аппарат УЗИ не работал, так он свозил в другое место. После выписки встретил с цветами, ухаживал, не отходил от меня ночами, везде, где надо, возил. Получается, что конфетно-букетный период моя болезнь ускорила. Говорят, что любовь проверяется болезнью. Наши отношения прошли проверку в самом начале, и с тех пор мы неразлучны – уже скоро как три года.

Через какое-то время Володя начал расти по карьере – ему предложили перейти на другую станцию начальником смены. Трудиться в одной сфере очень удобно, он помогает мне во всем. А я девушка амбициозная, понимаю, что хочу и могу большего! Пока смотрю в сторону должности зама управляющего АЗС, но нужно еще чуть больше знаний. Хочу продвигаться именно в этой компании, здесь меня все устраивает… Очень хороший пакет ДМС – например, дорогостоящую операцию мне сделали по этой страховке. Есть возможность обучаться внутри компании, чтобы дальше профессионально расти.

А еще греет то, что эта работа стала крутым поворотом в жизни и свела с моей самой большой любовью!

25 счастливых лет: чета Ласуновых неразлучна дома, на работе и на даче

Супруги Ласуновы из Омска трудятся вместе на Омской нефтебазе «Газпромнефть-Терминала». Александр – специалист по эксплуатации и техническому обслуживанию – управляет бензовозным парком региона, Юлия – специалист по ведению техдокументации. В этом году отпразднуют серебряную свадьбу.

– Мы с мужем оба из Называевска. Звезды так сошлись, что, как увидели друг друга, с тех пор вместе. Знакомы со школы, сначала просто дружили, а в августе будет уже 25 лет со дня нашей свадьбы. Старшему сыну 24 года, младшему – скоро 17.

Саша уже лет 20 трудится в компании. А я долго работала по первому образованию медработником. Когда Сашу перевели в Омск, переехали всей семьей. Встал вопрос о моем трудоустройстве. Муж порекомендовал меня на Омскую нефтебазу. Здесь всему обучили. Так что последние пять лет мы неразлучны 24/7. И если возникают какие-то вопросы по работе, «беру помощь друга». Муж мне советчик во всем!

Иногда меня спрашивают, не напрягает ли, что мы везде вместе: дома, на работе, на нашей любимой даче. Да нисколько! Вот не нужно никакое «личное пространство». Рядом с ним я чувствую уверенность, защиту, заботу.

Мы же по жизни все делаем вместе. Оба понимали: чтобы Саше стать руководителем, нужно учиться. Высшее образование было ключевым требованием. И как-то это оттягивалось, то дети были маленькими, то еще что-то. Но однажды решились, и я, сдавая его документы в аграрный университет, подала и свои. Учиться в одной группе было проще, так оба получили высшее инженерное образование.

…Работа очень нравится, в компании заботятся о сотрудниках, и это ощущается буквально в каждой мелочи: расширенный полис ДМС со стоматологией и госпитализацией, материальная помощь, много интересных мероприятий – в том числе совместных для семей сотрудников. И, в качестве мотивации, возможность участвовать в крупных проектах. Саша, например, несколько раз участвовал в составе топливной команды в международном ралли «Шелковый путь». Ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства. Саша побеждал в таком конкурсе не раз. А это и солидная премия к зарплате. А уже несколько лет он в составе жюри в номинации для водителей бензовозов.

Впервые в этом году и я решила себя испытать в номинации для инженерных работников. Да всего и не перечислить.

Считаю, что это и есть счастье: утром с удовольствием идем на работу, а вечером – домой.

Анатолий Гребенников: я верю в служебные романы

– В какой-то момент, находясь рядом, понимаешь, что не имеет смысла искать кого-то еще, потому что тебя в ней устраивает все. Больше 10 лет назад я понял, что свой главный выбор в жизни уже сделал. Это был классический служебный роман. Познакомились с будущей супругой в автосалоне «Авто Плюс Омск». В то время я был менеджером отдела продаж. Она – симпатичная студентка, подрабатывала в свободное от учебы время в клиентской службе.

Есть в «Авто Плюс Омск» такое понятие – «внутренние продажи», то есть умение ладить внутри коллектива с разными отделами, понимать проблемы и чаяния друг друга, учиться друг другу помогать. Наши отделы взаимодействовали… Рабочие отношения длились около года. А однажды пригласил ее в театр, и как-то все закрутилось.

Атмосфера, которая присуща коллективу «Авто Плюс Омск», наверное, во многом и помогает формированию счастливых пар. Отношения внутри коллектива были если не семейные, то дружеские точно. Думаю, поэтому там зародилось довольно много семей.

…В этом году мы с Екатериной отпраздновали 10 лет совместной жизни. Дочери скоро исполнится 8 лет – она у нас умница и красавица. После того как жена закончила учебу, открыли свой семейный бизнес. Сейчас я ей помогаю. И я верю в служебные романы. На работе человека можно увидеть в разных ситуациях, понять, какой он на самом деле и что от него ожидать.

Татьяна Антонова: «Муж из такой семьи, где женятся один раз на всю жизнь»

Антон и Татьяна Антоновы дарят людям радость. Она – свадебный организатор, он – видеограф-видеооператор. Только после нескольких десятков чужих свадеб сыграли свою.

– С Антоном мы познакомились в июле, ровно 11 лет назад, на свадьбе моей подруги. Он работал видеографом, а я тогда только уволилась и находилась в поисках себя. Имея опыт организации корпоративных мероприятий, взяла на себя и подготовку свадьбы подруги.

В следующий раз мы пересеклись на свадьбе моего друга, с этого момента начали общаться. А когда уже работала в свадебном агентстве, рекомендовала Антона в качестве видеографа. Общались еще чаще. Сначала больше онлайн.

А переломным моментом стала зимняя поездка в Москву в одной компании, тогда появилась возможность узнать друг друга получше. Вернулись в Омск уже парой. Вместе стали жить летом 2016 года. То есть отношения развивались постепенно. Я уже была готова их узаконить, а Антон не спешил. Он из такой семьи, где очень серьезно относятся к браку: женятся на всю жизнь. Свою свадьбу мы сыграли в 2019 году.

Конечно, годы пандемии были для нас непростыми в материальном плане. Банкеты массово отменяли, люди женились тихо, без гостей. Но, поскольку особых трат мы и не планировали, то прошли этот период спокойно. Зато появилась возможность проводить больше времени вместе, полностью сосредоточиться на семье.

Сейчас я уже самостоятельный организатор свадеб, Антон также работает видеографом. Это нисколько не мешает нашему быту, наоборот, у нас происходит сотворчество.

Такое совместное хобби, перешедшее в работу, стало нашим образом жизни. Хотя на достигнутом останавливаться не хотим, у обоих довольно амбициозные планы. И не только по работе. У нас подрастает доченька, ей почти два года, и муж уже намекает, что надо бы подумать о сыне.