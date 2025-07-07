Работники в этой сфере получают около 99 тысяч рублей в месяц.
Специалисты сферы IT-технологий занимают лидирующую позицию по уровню доходов среди омских работников. Средний ежемесячный оклад представителей данной сферы достигает 99 тыс. рублей. Такие выводы сделаны аналитиками агентства «РИА Новости», представившего сравнительный отчет о доходах россиян по отраслям и городам.
Рейтинг показал, что Омск занял 53-е место среди российских городов по размеру оплаты труда. Лидерами списка стали работники нефтегазодобывающих предприятий Южно-Сахалинска, чьи доходы достигают 445 тыс. рублей ежемесячно. Высокими показателями отличаются также банковские служащие Москвы и строительные рабочие Анадыря, зарабатывая порядка 293 и 282 тыс. рублей соответственно.
Самые низкие заработные платы выявлены в регионах Северного Кавказа. Например, государственные служащие Ингушетии (Магас) и Калмыкии (Элиста) получают около 61 и 54 тыс. рублей в месяц, а энергетики Северной Осетии (Владикавказ) довольствуются 57 тыс. рублей.
Ранее сообщалсь, что средняя зарплата в Омске достигла 70 тыс. рублей.