Оптимальная температура, постельное белье и питьевой режим – главные составляющие.
Специалист поделилась полезными советами по подготовке ко сну в теплое время года.
Первое важное условие для качественного сна – создание благоприятного микроклимата спальни. Врач подчеркнула необходимость поддержания комфортной температуры воздуха – оптимальной считается интервал от 18 до 22 °C.
– Максимально затемните комнату! Задерните плотные шторы, выключите все светодиодные индикаторы на технике и выбирайте дышащее постельное белье и пижаму из натуральных тканей – льна, хлопка, шелка, бамбука, – рассказала Ленте.ру кардиолог и сомнолог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.
Второе полезное правило касается подготовки организма ко сну. Медик советует принять теплую ванну.
– Холодная вода вызывает спазм сосудов и может затруднить последующее охлаждение. Теплая же вода расширяет сосуды кожи, помогая телу эффективнее отдавать тепло после выхода из ванной, – добавила сомнолог.
Еще один важный аспект, влияющий на качество сна, – питьевой режим. Важно употреблять достаточное количество жидкости в течение дня, избегая обезвоживания.
– Ключевое правило: основной объем воды выпивайте до 18-19 часов. За час до сна – только пару глотков, если очень хочется, – заключила Золотарева.
Также врач посоветовала избегать кофе, алкоголя и кофеинсодержащих напитков во второй половине дня.