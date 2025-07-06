Омск-Информ
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·Спорт

Комфортная жизнь и преданные болельщики перевесили финансовую сторону вопроса.

Капитан и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов объяснил, почему решил продолжить играть за омскую команду.

– Мне здесь комфортно, не хочу никуда переезжать, жена и дети довольны, живем в доме. Великолепные болельщики, потрясающая арена. Я даже не знаю, о чем еще можно мечтать. Только иди и выигрывай, – рассказал Шарипзянов в интервью «Чемпионату». 

Напомним, что хоккеист пошел на понижение зарплаты в предстоящем сезоне. Комментируя это, Шарипзянов отметил, что решение стало результатом компромисса с руководством команды.

Ранее капитан команды поделился мыслями о грядущем сезоне КХЛ. 

Мария Филимонова
·Спорт

Комфортная жизнь и преданные болельщики перевесили финансовую сторону вопроса.

Капитан и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов объяснил, почему решил продолжить играть за омскую команду.

– Мне здесь комфортно, не хочу никуда переезжать, жена и дети довольны, живем в доме. Великолепные болельщики, потрясающая арена. Я даже не знаю, о чем еще можно мечтать. Только иди и выигрывай, – рассказал Шарипзянов в интервью «Чемпионату». 

Напомним, что хоккеист пошел на понижение зарплаты в предстоящем сезоне. Комментируя это, Шарипзянов отметил, что решение стало результатом компромисса с руководством команды.

Ранее капитан команды поделился мыслями о грядущем сезоне КХЛ. 

Мария Филимонова