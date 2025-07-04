Мэр города собирается в ближайшее время провести штаб по ликвидации последствий разбушевавшейся стихии.

Сегодня, 4 июля, на Омск обрушились ураганный ветер и сильный ливень. Мэр города сообщил, что сейчас стараются максимально быстро, насколько это возможно, убрать с проезжей части, трамвайных путей, воздушных линий электропередачи поваленные деревья.

– Пока руководители структурных подразделений администрации Омска, главы округов, ресурсоснабжающих компаний работают, что называется, в полях – лично оперативно решают проблемные вопросы на самых сложных участках. Но в ближайшее время проведем оперативный штаб: посмотрим, что уже сделано, наметим задачи на ночь и завтрашний день, – написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

К тому же он предупредил, что, по информации ГУ МЧС России по Омской области, до конца сегодняшнего дня возможно новое усиление ветра – до 33 м/с. Это почти 120 км/ч.