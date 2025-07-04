Часто за предложениями «списать все долги» стоят мошенники, которые усугубляют и без того сложное положение должника.

Современный мир полон соблазнов, и один из самых коварных – это обещание быстрого и лёгкого избавления от долгов. Реклама, наводняющая интернет и телевидение, пестрит заманчивыми предложениями: «Спишем ваши долги!», «Избавим от ипотеки!», «Банкротство – просто и быстро!».

За этими яркими лозунгами часто скрываются недобросовестные компании, получившие в народе меткое название «раздолжнители». Они паразитируют на отчаянии людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, и зачастую усугубляют положение своих клиентов, вместо того чтобы помочь им.

Заместитель председателя Сибирского банка Сбера Дмитрий Жоров подробно описывает эту опасную практику, с которой банк сталкивается регулярно. Люди, искренне верящие в рекламу, обращаются в эти фирмы, полагаясь на обещания легкого списания долгов. Они перестают самостоятельно платить по кредитам, уверенные, что всё находится под контролем специалистов.

Однако реальность оказывается куда более жестокой. Вместо облегчения бремени клиенты накапливают еще большие долги, сталкиваются с судебными исками, рискуют потерять жилье и другое имущество, а также обрекают себя на испорченную кредитную историю.

Многие из них до самого конца остаются в плену ложной уверенности, слепо веря заверениям «консультантов», которые, по сути, обманывают их ради собственной выгоды. Схема работы этих мошеннических организаций практически всегда одинакова. Сначала они требуют предоплату за «юридическое сопровождение», которая, как правило, оказывается достаточно внушительной. Нередко должник отдает им последние 50–70 тысяч рублей, которые также где-то занимает, и остается ни с чем. После получения денег компании либо бесследно исчезают, либо начинают процедуру банкротства, не проведя должного анализа финансового положения клиента и не предупредив его о потенциальных последствиях.

А эти последствия могут быть крайне серьёзными и долгосрочными. Процедура банкротства – это не простое формальное действие, как это преподносят «раздолжнители». Это сложный юридический процесс, который проходит в суде и требует наличия серьёзной задолженности и доказанной неплатежеспособности.

Статус банкрота влечет за собой негативные последствия, такие как ограничение на получение кредитов на несколько лет, невозможность открытия собственного бизнеса (ИП), ограничение в распоряжении частью имущества, но самое неприятное – это незавершённая процедура банкротства, оставляющая человека без денег и без жилья. В таких ситуациях человек теряет не только свои сбережения, но и надежду на стабильное будущее.

Важно понимать, что в большинстве случаев существуют законные и эффективные способы решения проблем с долгами, не прибегая к услугам сомнительных фирм и рискованной процедуре банкротства. Ключевым моментом является открытость и сотрудничество с кредиторами.

Не стоит скрывать свою финансовую ситуацию, лучше немедленно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам – юристам, финансовым консультантам, которые смогут предложить легитимные и эффективные варианты решения проблемы, с учетом конкретных обстоятельств.

Быстрое решение зачастую оборачивается еще большими проблемами в будущем. Осторожность и тщательный анализ предложений – вот залог избегания финансовых ловушек, расставленных недобросовестными «раздолжнителями». Обращение в банк или к независимым финансовым консультантам может оказаться намного более эффективным и безопасным способом решения финансовых проблем. Например, в случае со Сбером можно позвонить по номеру 900 либо выбрать подходящий вариант в разделе «Финансовые трудности» в Сбербанк онлайн.

– В практике Сбера уже есть случай, когда клиент заплатил за «услуги» по избавлению от долгов больше, чем изначально был должен по кредиту. Да, финансовые трудности – это стресс. Но они преодолимы. Важно не искать чудесных решений, а действовать осознанно. Доверяйте профессионалам, – говорит Дмитрий Жоров.

Итак, что делать должнику, если он не справляется сам:

Не стоит прекращать выплаты без консультации с банком – это ухудшает ситуацию.

Не передавайте личные данные и доступ к онлайн-кабинету незнакомым людям.

Проверяйте, есть ли у консультантов юридический адрес, официальный сайт.

Если чувствуете, что не справляетесь, – приходите в свой банк, чтобы разобрать ситуацию и найти выход, который будет законным и безопасным именно для вас.